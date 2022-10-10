Полиция задержала девушку за кражу полмиллиона рублей у 93-летней пенсионерки в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодую мошенницу, которая обокрала 93-летнюю пенсионерку. Девушка действовала по классической схеме - позвонила старушке и представилась родственницей, которая, якобы, попала в беду. Об этом 10 октября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 4 октября в полицию обратилась пожилая жительница Выборгского района. Она рассказала, что ей позвонила неизвестная и сообщила, что якобы ее внучка попала в ДТП и для решения вопроса необходимо 500 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Вскоре к старушке домой приехала девушка-курьер и забрала деньги.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Вскоре, вечером 9 октября, на Брюсовской улице полиция задержала 24-летнюю безработную девушку. Сейчас она находится под стражей.