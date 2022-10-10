Поджигатель администрации поселка в Ленобласти устал прятаться в лесу и сдался полиции

В Ленобласти задержали поджигателя администрации в деревне Сяськелово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поджигатель администрации в деревне Сяськелово в Ленобласти пришел в полицию спустя две недели после происшествия. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Напомним, в ночь на 25 сентября мужчина бросил коктейль Молотова в административное здание. В итоге там выгорела одна из комнат, в которой работали сотрудники социальной защиты населения. Никто из людей от огня не пострадал.

- Поджигатель администрации накануне, 9 октября, пришел с повинной. В настоящее время его задержали. Мужчина признался, что гостил у приятеля и напился алкоголя, из-за чего у него помутился рассудок, - пишет издание.

Примечательно, что все две недели мужчина скрывался в лесу в палатке. Но под конец он сильно замерз и не мог развести огонь. Из-за этого хулиган и вернулся в деревню и сдался полицейским. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.