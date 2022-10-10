Приставы Ленобласти приняли 200 заявлений по долгам от мобилизованных

К сотрудникам службы судебных приставов обратились почти 200 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге судебные приставы консультируют резервистов по поводу приостановления взыскания долгов прямо в Мобилизационном центре Выборгского района. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу.

- Мобильный пункт развернут в военной части, где мобилизованные проходят подготовку. Всем обратившимся помогли заполнить заявления о приостановлении исполнительных производств, - говорится в сообщении.

К сотрудникам службы судебных приставов обратились почти 200 человек из разных регионов страны, преимущественно из Северо-Западного федерального округа. 70 из них - мобилизованные должники из Санкт-Петербурга.

Более 300 исполнительных производств в отношении военнослужащих уже приостановлено. Судебные приставы обещают продолжить консультировать резервистов в мобильных пунктах прямо в военных частях.