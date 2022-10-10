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Общество10 октября 2022 9:13

Холод и снег придут в Петербург в ноябре

Весь октябрь в городе будет держаться плюсовая температура
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Постепенно температура будет понижаться до плюс 5 градусов

Постепенно температура будет понижаться до плюс 5 градусов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге установилась хорошая, тёплая и мягкая погода. Температура воздуха держится выше плюс 10 градусов, периодически горожан радует солнце. Такая погода продержится до конца месяца, холода переносятся на ноябрь. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда», 92.0 FM рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Снега пока не будет. В октябре сухо и тепло. Постепенно температура будет понижаться до плюс 5 градусов, небольшие заморозки в ночное время, но не критично, - сообщил синоптик.

А в ближайшие дни погода ожидается переменчивая. 10 октября около плюс 10-13 градусов и сухо. 11 октября небольшое похолодание и со второй половины дождь. Дальше снова сухо и тепло. В пятницу опять придёт циклон. Понижение температуры окажется небольшим, не ниже плюс 10 градусов, в ночное время в пределах 1-6 градусов выше нуля.