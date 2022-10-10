На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд в ночь с 10 на 11 октября

На КАД восстанавливают опору надземного пешеходного перехода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На развязке КАД с Пулковским шоссе снова полностью перекроют съезд. Там продолжаются работы по бетонированию двух новых стоек опоры надземного пешеходного перехода. Движение будет перекрыто в ночь с 10 на 11 октября.

- По съезду № 3 с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо КАД движение будет перекрыто с 23:00 до 5:00, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Для водителей установят временные дорожные знаки и световую сигнализацию.

Напомним, на КАД восстанавливают опору надземного пешеходного перехода после ДТП, которое произошло 19 мая этого года. Тогда с грузовика на проезжую часть опрокинулся контейнер.