Два человека погибли в жестком ДТП в Ленинградской области

По факту ДТП в Лужском районе возбуждено уголовное дело Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области произошло жесткое ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась 8 октября 2022 года в городе Луга Лужского района на улице Алексея Васильева. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- У дома 23 по улице Алексея Васильева автомобиль марки Kia вылетел с дороги в кювет, после чего наехал на дерево и перевернулся, - рассказали в полиции.

В момент аварии за рулем находился 18-летний парень без прав. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. Также с ним в машине находились два пассажира 20-ти лет 28-ми лет. Оба от удара скончались на месте ДТП.

После проверки сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя.