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Происшествия10 октября 2022 9:57

Мужчину с перерезанным горлом нашли в центре Петербурга

23-летний молодой человек госпитализирован в реанимацию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела

Полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Человека с ножевым ранением нашли на Лиговском проспекте в Петербурге. Молодого парня обнаружили в центре города с перерезанным горлом. 9 октября петербуржца госпитализировали в реанимацию.

- Парню на вид 23 года. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого.

Напомним, накануне в Ленобласти рецидивист убил учительницу школы-интерната. Труп женщины мужчина выбросил в канаву. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленнику пришлось сжечь свою «Ладу Калину».