Мужчину с перерезанным горлом нашли в центре Петербурга

Полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Человека с ножевым ранением нашли на Лиговском проспекте в Петербурге. Молодого парня обнаружили в центре города с перерезанным горлом. 9 октября петербуржца госпитализировали в реанимацию.

- Парню на вид 23 года. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого.

Напомним, накануне в Ленобласти рецидивист убил учительницу школы-интерната. Труп женщины мужчина выбросил в канаву. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленнику пришлось сжечь свою «Ладу Калину».