Более 1 млн человек погибли во время блокады Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжаются заседания по делу о признании блокады Ленинграда геноцидом. На данный момент известно, что во время оккупации города погибли более 1 миллиона человек. Ущерб от действий фашистов составил более 35,3 триллионов рублей. Об этом 10 октября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Очередное судебное заседание по делу состоится 11 октября. На нем будет выступать директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев, работница городского архива Надежда Черепенина, а также свидетель тех страшных лет Надежда Кузьмина, - рассказали в суде.

Процесс будет проходить в открытом режиме. Во время заседания суду представят архивные видео.

Напомним, что Ленинградский суд признал оккупацию Ленобласти во время войны геноцидом.