Количество ДТП по вине водителей автобусов сократилось на треть в Петербурге

С 1 июля по 1 октября по вине водителей автобусов произошло 16 ДТП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сократилось количество ДТП по вине водителей городских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

- С 1 июля по 1 октября по вине водителей автобусов произошло 16 ДТП. По сравнению с таким же периодом прошлого года – это на 30% меньше. При этом в происшествиях не было погибших, и на 12% сократилось количество пострадавших, - сообщает ведомство.

Положительная тенденция складывается с момента внедрения новой модели обслуживания пассажиров. В июле в Петербурге коммерческий транспорт заменили на социальный. С тех пор на маршрутах, кроме ГУП «Пассажиравтотранс», работают всего четыре коммерческих перевозчика: ООО «Такси», ООО «Домтрансавто», АО «Третий парк», ООО «ВЕСТ-СЕРВИС».

- Выручка, собранная перевозчиками с пассажиров, поступает в бюджет Петербурга. Перевозчики при этом получают деньги за работу по расписанию, а не за количество перевезенных пассажиров, - добавили в комитете по транспорту.