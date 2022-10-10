Законопроект о городском бюджете на 2023-2025 годы внесен на рассмотрение в ЗакС Петербурга

Законопроект о городском бюджете на 2023-2025 годы внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на рассмотрение в Законодательное собрание был внесен законопроект о городском бюджете на 2023-2025 годы. Традиционная церемония состоялась 10 октября 2022 года в Ротонде Мариинского дворца. Как отметили в Смольном, "вес" бюджета составил 103 Гб.

- По плану в 2023 году доходы бюджета города должны составить более 1 триллиона рублей, при этом расходы свыше 1,1 триллионов рублей, дефицит - 35,5 миллиардов рублей, - сообщили в городской администрации.

При этом 93 процента - это программные расходы. Большую часть правительство собирается направить на развитие транспортной системы - 269,9 миллиардов рублей, развитие сферы образования - 237,4 миллиардов рублей, на здравоохранение 161,7 миллиардов рублей, еще 122,7 миллиардов на социальную поддержку городах.

Первое чтение проекта закона о бюджете запланировано на 26 октября.