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Происшествия10 октября 2022 11:21

Грузовик опрокинулся в кювет в Ленобласти

В машине находился только водитель
Анастасия НУРАДИЛОВА
ДТП произошло днем 10 октября. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП произошло днем 10 октября. Фото: https://vk.com/spb_today

В Ленинградской области загруженный доверху грузовик улетел в кювет. ДТП произошло днем 10 октября в деревне Энколово. Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- Ехал по Хуторской улице. Был слышен грохот. Похоже, тормоза отказали, - предположил автор опубликованного видео.

Судя по кадрам, в ДТП никто не пострадал. В момент аварии в грузовике находился только водитель. Он смог самостоятельно вылезти из опрокинувшейся машины.

Напомним, 8 октября в Ленобласти произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека. 18-летний водитель без прав не справился с управлением. «Киа» опрокинулась в кювет и врезалась в дерево. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.