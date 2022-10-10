Инновационный биотехнический исследовательский центр построят в Петербурге

В Петербурге построят инновационный биотехнический исследовательский центр Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге построят инновационный биотехнический исследовательский центр. Он расположится во Фрунзенском районе на улице Салова. Строительством займется биотехническая компания "Эволюция Биогазовых Систем". Такое решение было принято на совещании губернатора Александра Беглова 10 октября 2022 года.

- В условиях санкций нам необходимо расширять производство отечественного оборудования. В том числе для решения задач в сфере экологии и энергетики. Мы должны оказывать содействие инвесторам, предлагающим такие высокотехнологичные проекты. На новом инновационном предприятии будут созданы дополнительные рабочие места, - отметил градоначальник.

Компания занимается разработкой и производством оборудования для комплексной переработки органических отходов. В новом центре будут размещены станочный парк и монтажный отдел, который будет собираться исследовательские стенды в том числе для выездных проверок и исследований в местах образования отходов.