«Газпром-Нефть» заключил крупнейшую сделку по аренде офисов в Петербурге

«Газпром нефть» арендовала 80 тысяч квадратных метров офисов в «Невской ратуше» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Газпром нефть" заключила в Санкт-Петербурге крупнейшую в истории сделку по аренде офисов. Компания арендовала 80 тысяч квадратных метров в бизнес-центре "Невская ратуша". Об этом 10 октября 2022 года сообщают "Ведомости".

- Буквально на днях мы подписали договор с компанией "Газпром нефть" о долгосрочной аренде трех строящихся корпусов второй очереди площадью около 80 тысяч квадратных метров», – приводит слова Виктора Адамова издание.

На данный момент сама компания сделку не комментирует. Известно, что первый этап второй очереди "Невской ратуши" собираются сдать в конце 2022 года. Вторые два корпуса должны ввести до конца 2024 года.