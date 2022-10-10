Водитель «Шкоды» сбил 14-летнего подростка на самокате в Петербурге

Восьмиклассник ехал прямо по проезжей части между машин Фото: Артем КИЛЬКИН

В Красногвардейском районе Петербурга водитель сбил 14-летнего подростка. ДТП произошло вечером 9 октября на Индустриальном проспекте. Парень на электросамокате выехал на проезжую часть.

- Восьмиклассник ехал прямо по проезжей части между машин. Он был со своей матерью. Водитель «Шкоды Октавии» не заметил подростка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Напомним, накануне инспекторы ДПС со стрельбой гнались за 20-летним водителем без прав. Парень одолжил автомобиль у подруги, но в итоге оказался в отделе полиции.