Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 12:45

Водитель «Шкоды» сбил 14-летнего подростка на самокате в Петербурге

Восьмиклассник вместе с мамой находился на проезжей части
Анастасия НУРАДИЛОВА
Восьмиклассник ехал прямо по проезжей части между машин

Восьмиклассник ехал прямо по проезжей части между машин

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Красногвардейском районе Петербурга водитель сбил 14-летнего подростка. ДТП произошло вечером 9 октября на Индустриальном проспекте. Парень на электросамокате выехал на проезжую часть.

- Восьмиклассник ехал прямо по проезжей части между машин. Он был со своей матерью. Водитель «Шкоды Октавии» не заметил подростка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Напомним, накануне инспекторы ДПС со стрельбой гнались за 20-летним водителем без прав. Парень одолжил автомобиль у подруги, но в итоге оказался в отделе полиции.