Видео с места смертельного ДТП между автобусом и КамАЗом в Ленобласти опубликовано в соцсетях

Самосвал и автобус столкнулись на Таллинском шоссе. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Видео с места смертельного ДТП с участием междугороднего автобуса и КамАЗа появилось в соцсетях. Страшные кадры последствий аварии публикуют водители и пассажиры машин, оказавшихся рядом.

- По дороге в Кингисепп столкнулись автобус «Люкс Экспресс» и самосвал. По информации на данный момент: один человек из автобуса погиб. Водитель большегруза и еще четверо пассажиров автобуса госпитализированы, - писали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее появилась информация от Комитета по здравоохранению Ленобласти. По данным властей региона, один человек погиб, 14 пострадали. Все раненные госпитализированы в райбольницу Кингисеппа. Судьба водителя автобуса неизвестна.

Напомним, что ДТП произошло на 106-м километре федеральной автодороги «Нарва», она же Таллинское шоссе. После столкновения с автобусом грузовик перевернулся и загорелся. Водителя успели спасти.

Сейчас на месте аварии работают спасатели и сотрудники полиции.