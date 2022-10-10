14 человек пострадали, 1 погиб в ДТП с автобусом в Ленобласти

Один погиб и 14 человек пострадали в ДТП с автобусом. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Полиция Начала проверку обстоятельств аварии с участием международного автобуса и самосвала в Ленобласти, в результате которой один человек погиб и еще 14 пострадали. Лобовое столкновение произошло около часа дня 10 октября на 106-м километре трассы Петербург - гранича с Эстонией.

- Около 13:20 в полицию поступило сообщение о столкновении автобуса и грузовика КамАЗ на 106-м км трассы «Нарва». На место аварии оперативно выехали сотрудники дорожной полиции и следователи ОМВД России по Кингисеппскому району, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, детей среди пострадавших или погибших нет. Все раненные госпитализированы в райбольницу Кингисеппа. на месте дежурит вертолет санитарной авиации для экстренной эвакуации тяжелых пациентов в Петербург. Состояние пострадавших уточняется.

По предварительным данным. автобус следовал по маршруту «Петербург-Рига». Большая часть пассажиров имела иностранное гражданство. Их обещают доставить до места назначения другим автобусом перевозчика.