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Происшествия10 октября 2022 13:53

Полиция задержала поджигателя административного здания в Ленобласти

Пьяный мужчина нанес ущерб в 1 миллион рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция задержала гатчинского поджигателя

Полиция задержала гатчинского поджигателя

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который поджег здание администрации в деревне Сяськелево Гатчинского района. Пожар произошел ночью 25 сентября 2022 года в здании местного сельсовета. В итоге выгорел один из кабинетов площадью 12 квадратных метров. Ущерб оценен в 1 миллион рублей. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник.

- Осмотр места происшествия выявил, что в сгоревшем кабинете было разбито оконное стекло, а на полу валялись две бутылки со следами горючей смеси. По факту было возбуждено уголовное дело, - сообщил источник.

Вскоре полиция задержала 33-летнего жителя Петербурга. Выяснилось, что в тот день он решил навестить свою мать и узнал, что его друзья детства отправляются на мобилизацию. Он решил проводить их. Мужчина отправились в баню, где много выпили. Тогда-то у петербуржца и появилась идея поджечь здание. Он раздобыл канистру с горючим, поджег здание и вернулся обратно на застолье.

В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия в рамках возбужденного уголовного дела.