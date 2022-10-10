Строительство нового ЖК не затронет культурный центр «Севкабель Порт» в Петербурге

Обществегное пространство стройка не затронет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строительство нового жилого комплекса на Кожевенной линии Васильевского острова не затронет культурный центр «Севкабель Порт». Новые дома появятся на месте бывшего завода «Севкабель», расположенного по соседству с общественным пространством.

- Госстройнадзор выдал разрешение на строительство ЖК по адресу: Кожевенная линия, дом 39, корпус 5. Обращаю ваше внимание на то, что земельный участок под строительство нового ЖК не затронет пространство городского культурного центра, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Разрешение выдано на первый этап строительства. Согласно документации, в него входит возведение двух десятиэтажных жилых зданий с парковками и кабинетом врача общей практики. В дальнейшем будут построены и другие корпуса.

Сроки реализации проекта не уточняются.