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Происшествия10 октября 2022 13:52

Житель Сестрорецка от скуки сообщил спасателям об угрозе взрыва

Суд назначил мужчине один год ограничения свободы за ложную информацию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Выпившему мужчине просто стало скучно, и он решил обмануть спасателей

Выпившему мужчине просто стало скучно, и он решил обмануть спасателей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель пригорода Санкт-Петербурга позвонил на «112» и сообщил об угрозе взрыва. Выпившему мужчине просто стало скучно, и он решил обмануть спасателей. По телефону он рассказал о заложенной бомбе в доме на улице Токарева в Сестрорецке. Происшествие случилось в марте этого года.

- Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он сказал, что поступил так от растерянности. Не мог открыть дверь, остался один на улице и испугался, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина не успел уйти подальше от дома, как ему позвонила девушка из полиции и попросила вернуться. Во дворе нарушителя встретили и задержали полицейские. Суд назначил мужчине наказание – один год ограничения свободы.