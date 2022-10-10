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Общество10 октября 2022 14:11

Соболезнования близким историков из Петербурга, погибшим на Крымском мосту, выразили в комитете по развитию туризма

Пара находилась в джипе, который взрывной волной скинуло в воду
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Гиды-историки погибли при взрыве на Крымском мосту.

Гиды-историки погибли при взрыве на Крымском мосту.

Фото: СОЦСЕТИ

В петербургском комитете по развитию туризма выразили соболезнования родным и близким историков-экскурсоводов из города на Неве, которые погибли во время взрыва на Крымском мосту.

- Скорбим о трагической гибели двух замечательных людей, Эдуарда Леонидовича Чучакина и Зои Николаевны Софроновой, представителей одной из самых мирных и позитивных профессий, - сообщается в соцсетях комитета и городского центра развития туризма «Визит Петербург».

Напомним, что историки работали гидами в Петербурге, проводили экскурсии для самых известных и высокопоставленных гостей города. В последнее время они вели на YouTube блог «HedgehogTB», в котором рассказывали об истории Романовых.

Поездка в Крым была нужна для съемки последней, седьмой серии. При возвращении назад вместе со знакомым в его машине, Эдуард и Зоя, оказались на мосту в тот момент, когда взорвался соседний грузовик. Часть моста обрушилась, а ехавшие в джипе люди оказались в воде.