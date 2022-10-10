Суд арестовал петербуржца за попытку поджога военкомата и подготовку теракта

Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в попытке поджога военкомата. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под арест мужчину, который планировал поджечь здание военкомата. Для этого петербуржец купил в супермаркете две бутылки для розжига угля, но довести план до завершения не смог.

- 1 октября около 01:00 обвиняемый проследовал пешком от места проживания до военного комиссариата Фрунзенского района, однако террористический акт не был доведен им до конца, поскольку здание комиссариата находилось под охраной, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бойцы Росгвардии скрутили мужчину. А позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело попытке теракта. Эта статья в первой ее части предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Обвинение требовало взять петербуржца под стражу дела рассмотрения дела по существу. Суд согласился, отправив мужчину в СИЗО до 9 декабря.