Средства на помощь мобилизованным заложат в бюджет Петербурга на 2023 год

Власти помогут мобилизованным петербуржцам с дополнительной экипировкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга направят дополнительные деньги на помощь и поддержку мобилизованным горожанам, а также членам их семей. Эти средства будут заложены в бюджет Северной стлицы на следующий год.

- Социальные гарантии найдут свое отражение в бюджете Санкт-Петербурга на 2023-й год. Это направление работы становится для нас сейчас – ключевой социальной задачей. Город будет поддерживать отправляемых в войска и их семьи, - заявил в ходе традиционного радиообращения губернатор Петербурга.

Кроме уже обозначенных разовых выплат мобилизованным, а также льгот для их детей, власти города помогут с дополнительным снаряжением и оснащением. Речь идет о той экипировке, которая идет сверх положенного по установленным в армии нормативам.

Средства возьмут в том числе с праздничных новогодних мероприятий. Украшение города сохранится, но некоторые концерты и массовые торжества все же отменят.