Новый поезд «Балтиец» запустят на первую линию метро Петербурга в начале ноября

Первый состав передали подземке в середине сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербургском метрополитене начали тестировать новый поезд «Балтиец». Напомним, что его собирают в нашем городе, на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Первый состав передали подземке в середине сентября.

- Сейчас он проходит испытания «под весом» - ездит по путям с мешками в вагонах. Вес одного такого мешка – от 19 до 25 тонн, - рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Вагоны проходят более ста километров ночью и днем. Так специалисты смогут понять, способны ли составы справляться с большим пассажиропотоком в часы пик. В начале ноября первого «Балтийца» должны запустить на красную ветку метро. А на втором составе сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

- Потом проведем электро-магнитные испытания. Это большая работа. Важно убедиться в надежности и безопасности поезда, - рассказал замначальника метрополитена Игорь Шлендов.