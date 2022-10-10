Проезд по Мурманскому шоссе на путепроводе между Петербургом и Мяглово ограничат на полторы недели

Проезд по путепроводу на Мурманке ограничат с 12 по 21 октября. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Водителей Петербурга и области предупреждают об ограничениях на 19-м километре Мурманского шоссе. С 12 октября на путепроводе в районе ж/д станции «Поселок Мяглово» начинаются работы по замене изношенного деформационного шва.

- На путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга с 12 по 21 октября будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

По второй полосе в сторону города на время ремонта ограничат скорость 50 километрами в час. По двум полосам на выезд из Петербурга ограничений не планируется.

Место ремонта обозначат знаками и оградят барьерами.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут поездки.