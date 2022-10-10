Детеныша ленивцев показали в Ленинградском зоопарке. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке показали ленивца-именинника. Малыш празднует первый день рождения. Детеныш самостоятельно передвигается по вольеру, но все еще много времени проводит с мамой. Часами не покидает родительские объятия.

- Аппетиту малыша можно позавидовать. Ленивец много ест и никогда не отказывается от добавки. Больше всего любит вареное яйцо, вареный картофель, фундук, кукурузу и инжир, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Сотрудники зверинца отметили, что детеныш больше похож на маму. Шерсть ленивца такая же густая и волнистая. Пушистик растет активным, любопытным и здоровым. И сейчас выглядит, уже как взрослая особь.