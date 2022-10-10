Губернатор рассказал об отмене новогодних праздников в Петербурге

Елка будет, а концерт отменят. Власти рассказали, как ограничат новогодние торжества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, на чем город собирается сэкономить в плане проведения новогодних торжеств, от части которых решено отказаться. Деньги пойдут на помощь мобилизованным горожанам и их семьям. При этом елка на Дворцовой все же будет. Но не такая пышная и помпезная, как ранше.

- На предстоящий Новый год мы сохраним елку на Дворцовой, детские утренники и спектакли, семейные праздники, детские елки! Но мы спокойно обойдемся в центре города без нескольких уличных концертов, - заявил в своем традиционном радиообращении губернатор.

Беглов уверен, что атмосфера новогодних праздников от этого никак не пострадает.

Власти сохранят новогоднее освещение, улицы украсят гирляндами. Свои новогодние елочки появятся в каждом районе города. Будет работать Рождественская ярмарка и катки.

А вот праздничный концерт, новогодний фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», благотворительный прием в Таврическом дворце и все корпоративные торжества в городской администрации пошли под сокращение.

Напомним, что отмену массовых праздничных мероприятий ранее анонсировали и в правительстве Ленинградской области.