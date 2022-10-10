Исследовательский центр построят на улице Салова в Петербурге

Во Фрунзенском районе построят исследовательский центр. Фото: Артем КИЛЬКИН

Биотехнический исследовательский центр появится во Фрунзенском районе Петербурга. Его построят на улице Салова. Землю под реализацию проекта в аренду предоставили власти города. Арендатором и инвестором стала компания «Эволюция Биогазовых Систем».

- «Эвобиос» специализируется на разработке и производстве оборудования для переработки биоразлагаемых отходов, - пишет «Мойка 78».

На площадке в районе улицы Кованько возведут корпуса, в которых разместится станочный парк, отдел монтаже для сборки испытательных стендов, а также лаборатории, офисные и бытовые помещения.

Благодаря появлению исследовательского центра, в районе появятся новые рабочие места.

Сроки реализации проекта, а также объем инвестиций не указываются.