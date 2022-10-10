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Происшествия10 октября 2022 17:52

Уголовное дело возбуждено после ДТП с международным автобусом на Таллинском шоссе в Ленобласти

Жертвой аварии стал водитель автобуса, еще 13 человек пострадали
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция завела дело по факту смертельного ДТП с автобусом. Фото: УПРДОР "Северо-Запад",

Полиция завела дело по факту смертельного ДТП с автобусом. Фото: УПРДОР "Северо-Запад",

Полиция завела уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием самосвала и международного автобуса в Ленинградской области. Авария на 106-м километре Таллинского шоссе унесла жизнь одного человека. Еще 13 пострадали.

- По предварительным данным, грузовик по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии, подменный водитель автобуса от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

12 пассажиров автобуса получили различные травмы, их доставили в кингисеппскую больницу. Большинство после оказания помощи от госпитализации отказалось.

Уголовное дело заведено по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Известно, что автобус шел по маршруту Петербург - Рига. Часть пассажиров отправили по маршруту на другом автобусе перевозчика.