Создана рабочая группа по проблеме загрязнения воздуха в Петербурге

В Петербурге рабочая группа будет следить за загрязнением воздуха. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рабочая группа по проблеме загрязнения воздуха в Петербурге создана при городском Заксобрании. В нее вошли депутаты парламента Северной столицы, представители Единого мусорного оператора и «Водоканала».

- Члены рабочей группы планируют актуализировать Концепцию охраны окружающей среды, рассмотреть вопросы обеспечения оптимальной системы регулирования транспортных потоков и пропускной способности в городе, ликвидации незаконных свалок и другие, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Причиной создания рабочей группы стал доклад экспертов, которые отметили повышенный уровень загрязнения воздуха, в том числе по аммиаку формальдегиду. Причиной были названы выбросы в атмосферу от промышленных предприятий и транспорта.

Сейчас власти Петербурга планируют закупить автоматические станции мониторинга качества воздуха. А на законодательном уровне разрабатывается Стратегия развития системы мониторинга атмосферы в Северной столице.