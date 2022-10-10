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Общество10 октября 2022 19:39

Федеральный бюджет даст Петербургу субсидию на социальные нужды

Распоряжение об этом подписал губернатор города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербург получит дополнительные деньги на социальные выплаты.

Петербург получит дополнительные деньги на социальные выплаты.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга подписал постановление о соглашении на получение субсидии из федерального бюджета. Деньги пойдут на выполнение социальных обязательств города перед жителями.

- Из федерального бюджета бюджету Санкт Петербурга предоставят дополнительную субсидию на 2022 год в размере 29 627 000 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Средства предусмотрены для софинансирования реализации госпрограммы «Социальная поддержка граждан» в Петербурге.

Напомним, что благодаря выросшим на 21% доходам бюджета, власти направят дополнительные деньги на выплаты по соцобязательствам, в том числе на здравоохранение, закупку лекарств для льготников, на развитие систему образования, выкуп недвижимости и строительство дорог.