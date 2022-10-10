Федеральный бюджет даст Петербургу субсидию на социальные нужды

Петербург получит дополнительные деньги на социальные выплаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга подписал постановление о соглашении на получение субсидии из федерального бюджета. Деньги пойдут на выполнение социальных обязательств города перед жителями.

- Из федерального бюджета бюджету Санкт Петербурга предоставят дополнительную субсидию на 2022 год в размере 29 627 000 рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Средства предусмотрены для софинансирования реализации госпрограммы «Социальная поддержка граждан» в Петербурге.

Напомним, что благодаря выросшим на 21% доходам бюджета, власти направят дополнительные деньги на выплаты по соцобязательствам, в том числе на здравоохранение, закупку лекарств для льготников, на развитие систему образования, выкуп недвижимости и строительство дорог.