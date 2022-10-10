Странные следы в небе заметили над Петербургом вечером в понедельник

"Заячьи уши" заметили в небе над Петербургом. Фото: t.me/true_piter

Вторую ночь подряд жители Петербурга удивляются необычным природным явлениям. Но если в ночь на 10 октября в небе над городом видели «призрака» в воде облачного шара с длинным хвостом, то к вечеру темноту над Северной столицей осветила полная луна и непонятные белые полосы.

- Над Петербургом опять что-то светится или летает, - сообщает телеграм-канал «True Питер».

На фотографиях, снятых горожанами, в небе видна огромная буква «Х», будто сложенная из следов самолетов, только взлетавшими почти вертикально.

Чем являются эти «заячьи уши», горожане так и не отгадали. Вероятно, объяснение появится завтра.

Напомним, что утренний «призрак» оказался следом от пуска ракеты «Союз-2».