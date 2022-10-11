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Общество11 октября 2022 5:18

Небольшой дождь и до плюс 13 градусов ждет Петербург 11 октября

Погода в городе будет облачной и прохладной
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дождливо и прохладно будет в Петербурге 11 октября

Дождливо и прохладно будет в Петербурге 11 октября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Постепенно в Санкт-Петербурге начинает холодать. Во вторник, 11 октября 2022 года, Северная столица окажется на пути холодного атмосферного фронта. Из-за этого в городе ожидается облачная и ветреная погода, к вечеру начнется дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется на пути холодного атмосферного фронта. Смещаясь с запада на восток, он сделает погоду облачной с прояснениями, усилит ветер и во второй половине дня отметится небольшими дождями, что немного ограничит приток солнечного тепла, - сообщил синоптик.

Днем температура воздуха максимально достигнет 11-13 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 9-14 градусов. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду, порой с сильными порывами.

В среду погода обойдется без дождей, но станет немного прохладнее.