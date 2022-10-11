Александр Жемякин назначен заместителем главы Московского района Петербурга

Александр Жемякин переходит на работу в администрацию Московского района Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Смольном произошли новые кадровые перестановки. Александр Жемякин перешел работать в администрацию Московского района Санкт-Петербурга. Распоряжение о назначении Жемякина на должность заместителя главы администрации уже подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом 10 октября 2022 года рассказала в Смольном.

- С 11 октября 2022 года Александр Жемякин, возглавлявший Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, назначен на должность заместителя главы администрации Московского района Санкт-Петербурга, - рассказали в городской администрации.

Сейчас врио главы комитета по госзаказу будет Денис Толстых.

Александр Жемякин родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени Ленина по специальности «Вычислительные машины, системы, комплексы и сети». В Смольном начал работать с 1999 года.