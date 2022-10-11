Машина врезалась в стену дома на Московском проспекте Петербурга после ДТП

Машина врезалась в стену дома на Московском проспекте Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на Московском проспекте Санкт-Петербурга. В ночь на 11 октября 2022 года практически дорогу не поделили два автомобиля. В результате удара один из участников ДТП вылетел с дороги на тротуар и врезался в стеклянную рекламную витрину в доме. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Ночное ДТП на Московском проспекте, 63, - коротко рассказали свидетели.

Как именно произошло столкновение, не уточняется. По всей видимости, ДТП произошло на перекрестке. Белый автомобиль влетел в бок второго участника аварии, как раз со стороны водителя. На автомобиле осталась огромная вмятина.

Известно, что в ДТП пострадал один человек. О его состоянии на данный момент ничего не сообщается. На месте уже работают спасательные службы.