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Общество11 октября 2022 8:00

Начало октября стало одним из самых холодных в Петербурге за последние годы

При этом в Северной столице оказалось солнечно
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Начало октября стало одним из самых холодных в Петербурге за последние годы

Начало октября стало одним из самых холодных в Петербурге за последние годы

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел небольшие итоги начала октября 2022 года. Первая декада месяца оказалась одной из самых холодных за последние годы. Средняя температура воздуха составила плюс 9,7 градусов. Это немного выше нормы, при этом холоднее прошлого года, и значительно холоднее 2020 года, когда температура в среднем составила плюс 13,6 градусов.

- Осадков выпало мало, всего 17 мм, хотя дождь наблюдался постоянно всю середину декады, - отметил синоптик.

При этом в городе было вполне солнечно. Солнце светило в Петербурге всего в течение восьми дней, но количество сияния в часах составило 34,5 часа, что немного выше среднего значения.

11 октября в Петербурге прохладно, а во второй половине дня ожидается дождь.