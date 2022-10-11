Соцсеть "ВКонтакте" создаст для пользователей персональные обложки с помощью искусственного интеллекта Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальная сеть "ВКонтакте" отмечает свое 16-летие. В честь этого соцсеть запускает новый проект, которые поможет пользователям подчеркнуть свою индивидуальность. Сервис представила возможность установить в личный профиль уникальную обложку, которая генерируется с помощью искусственного интеллекта конкретно под отдельного пользователя. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

Новый сервис появился в честь 16-летия компании Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вместе с цифровыми аватарами vmoji и новым способом персонализации личных страниц каждый человек сможет ещё ярче проявить свою индивидуальность. Наша Команда безгранично увлечена тем, чтобы у пользователей появлялось ещё больше удобных инструментов, которые позволяют демонстрировать друзьям и подписчикам свои интересы, увлечения, индивидуальность, привлекать внимание к творчеству, сервисам и услугам, - рассказала CEO компании Марина Краснова.

Обложку создает нейросеть. Для этого надо зайти в раздел "Обложка от ВКонтакте" и воспользоваться услугой. Далее программа предложит на выбор четыре варианта, созданные в разных стилях.

Вскоре установить такую обложку можно будет в веб-версии соцсети и мобильной версии.