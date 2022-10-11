Жемчужный пляж благоустроят в Петербурге / Фото: Александр Беглов

В Санкт-Петербурге появится еще одно место для отдыха. Речь идет о Жемчужном пляже. Жители города сами обратились к губернатору Северной столицы Александру Беглову с просьбой благоустроить территорию, привести ее в порядок, разместить площадки для занятия спортом, для детей, скамейки. Об этом градоначальник рассказал 11 октября 2022 года.

- Еще одна территория получит новую жизнь благодаря неравнодушным петербуржцам. Речь о так называемом Жемчужном пляже. Статуса пляжа у локации нет, но жители облюбовали это место для семейного отдыха, - сообщил губернатор.

Горожане стали выдвигать свои предложения, когда стали известны планы инвестора по строительству дороги в Красносельском районе. Тогда местные жители посчитали, что благоустройство пляжа позволит сохранить привычную зону отдыха, а также сделать жизнь в районе приятнее.