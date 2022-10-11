В Ленобласти благоустроили военный город Каменка, где готовят мобилизованных

Новый асфальт положили в Каменке. Фото: online47.ru

В военном городке Каменка в Ленобласти, где сейчас готовят мобилизованных резервистов, благоустроили несколько общественных территорий. Первое, что бросается в глаза, - ремонт асфальта, о чем пишет online47.ru. Изначально работы хотели закончить за два года, но их ускорили. Также в городке установили масштабную детскую площадку, которую уже облюбовала ребятня. В 2023 году власти 47 года планируют добавить в Каменку еще одну площадку.

- Кроме того, Каменке подарят трактор «Белорус», который коммунальщики смогут использовать зимой, - уточняет издание.

Добавим, что с августа 2022 года развитие военного городка напрямую курирует правительство Ленобласти. Предполагается, что так благоустройство Каменки пойдет быстрее.