Фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы в Петербурге признали памятником

Фрагменты фундаментов храмов Покрова Пресвятой Богородицы и святых благоверных Бориса и Глеба признаны выявленными памятниками / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге КГИОП включил в список памятников фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы, а также фрагменты фундамента храма святых благоверных князей Бориса и Глеба. Они были обнаружены летом 2022 года во время археологических раскопок. Об этом 11 октября рассказали в комитете.

- Летом на предполагаемом месте расположения храма Покрова Пресвятой Богородицы на Громовском старообрядческом кладбище в Московском районе были проведены раскопки. Специалисты обнаружили подвальный этаж храма, - рассказали в комитете.

Сам храм был разобран в 1933 году.

В августе специалисты также провели археологическую экспедицию на месте расположения останков церкви Святых Бориса и Глеба в Центральном районе. В итоге был обнаружен участок западной стены западного притвора церкви и пол подвального этажа. В 1975 году здание было снесено. Ныне на его месте расположена автостоянка и проезжая часть Синопской набережной.