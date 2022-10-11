Пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд в Петербурге

Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пожилую женщину насмерть сбил грузовой поезд. Трагедия произошла днем 10 октября 2022 года недалеко от станции Колпино. Известно, что пенсионерка решила перейти железнодорожные пути, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

- В 14 часов 20 минут в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи станции Колпино грузовым поездом смертельно травмирована женщина, - сообщили в ведомстве.

Пенсионерке был 71 год. Она решила перебраться через железнодорожные пути прямо перед идущим грузовым поездом. Машинист состава применил экстренное торможение и подал сигнал повышенной громкости. Однако наезд избежать не удалось. Женщина погибла на месте.

Сейчас полиция проводит проверку по факту трагедии.