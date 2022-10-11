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Происшествия11 октября 2022 9:02

Суд отправил в колонию отчима-изверга за издевательства над пасынком в Петербурге

Мужчина бил ребенка, лишал еды и выгонял ночью на холодный балкон
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Отчим осужден за совершение преступлений в отношении несовершеннолетнего пасынка

Отчим осужден за совершение преступлений в отношении несовершеннолетнего пасынка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд признал виновным 40-летнего мужчину, который издевался над своим малолетним пасынком. На протяжении лета 2021 года отчим избивал 13-летнего ребенка, лишал его еды, а также всячески изгалялся. Об этом 11 октября 2022 года рассказали в пресс-службе судов города.

- Мужчина запирал ребенка дома, избивал его кулаками, ногами, кабелем от удлинителя, лишал его еды, унижал, заставлял спать на полу, запирал ночью на холодном балконе, а также заставлял выполнять физические упражнения, несоразмерные его физическому состоянию, - рассказали в суде.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде заключения в исправительной колонии общего режима на четыре года. Помимо этого он обязан выплатить мальчику 1 миллиону рублей за моральный вред.