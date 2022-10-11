Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 9:19

Более 3,7 тысяч мальков сига выпустили в Финский залив в Петербурге

Это делается для сохранения и восстановления водного биоразнообразия
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 3,7 тысяч мальков сига выпустили в воды в Петербурге

Более 3,7 тысяч мальков сига выпустили в воды в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на территории дамбы 10 октября 2022 года состоялся выпуск в Финский залив мальков сига. Всего в воды отправились более 3,7 тысяч особей. Об этом рассказали в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

- Мальки были выращены в Псковской области в деревне Гаврильцево в специальных прудах и на естественных кормах для лучшей приживаемости в новых условиях. К месту выпуска, судопропускному сооружению С-2, молодь сига была доставлена на специально оборудованном транспортном средстве, под контролем специалиста-рыбовода, - рассказали в пресс-службе дамбы.

Место выпуска мальков выбрано неспроста. Именно здесь наиболее хорошая экология и благоприятные условия для развития молоди.

Регулярные выпуски мальков помогают сохранять и восстанавливать водное биоразнообразие.