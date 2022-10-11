Белые грибы появились в Удельном парке Петербурга

В Удельном парке Петербурга начали собирать белые грибы / Фото: Антон Кубышкин

Грибы все же пошли в Санкт-Петербурге. Причем, в самых неожиданных местах. Петербургский фотограф Антон Кубышкин 10 октября 2022 года рассказал, что в минувшие выходные отправился прогуляться в Удельный парк в Приморском районе города, и был крайне удивлен найдя белые грибы. Этим он поделился в группе "Грибы и грибники СПб".

- Глазам своим не поверил. Помню, как еще пару лет назад, у меня глаза на лоб полезли, когда я там подберезовики нашел. А теперь белые! Я сначала и не поверил. Вижу, стоит такой польский гриб скромно прикрывшись листиком, вот только незадача - листик будто парил в небе. Хвать листик! А там польский гриб! Ну думаю все! Надо искать грибы, - рассказал фотограф.

Улов оказался довольно большим. В итоге все собранные грибы мужчина раздал местным пожилым грибникам.