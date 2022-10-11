Новый «Подорожник» в честь фильма «Брат» появился в Петербурге

Лимитированные «Подорожники» посвятили юбилею фильма «Брат» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в честь 25-летия культового фильма Алексея Балабанова "Брат" выпустили новый "Подорожник". На проездном изображен главный герой картины Данила Багров и знаменитый желтый трамвай, на котором герой ускользал от бандитов. Об этом 11 октября 2022 года рассказали в пресс-службе метрополитена города.

Тираж проездного ограничен / Фото: Петербургский метрополитен

- Вводится в обращение новый дизайн носителей БЭПК «Подорожник», посвященный 25-летию фильма «Брат». Реализация новых «Подорожников» начнется 13 октября 2022 года. Тираж ограничен, - рассказали в пресс-службе подземки.

Купить такой уникальный проездной можно будет только на некоторых станциях метрополитена: «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Восстания», «Чернышевская», «Девяткино», «Купчино», «Технологический институт», «Невский проспект», «Гостиный двор», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Владимирская», «Приморская», «Площадь Александра Невского-1», «Улица Дыбенко», «Адмиралтейская» и «Комендантский проспект».