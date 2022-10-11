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Недвижимость11 октября 2022 12:12

Бывшую воинскую часть в Петербурге выставили на торги за 540 млн рублей

Участок располагается на берегу Невы в поселке Саперный
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге выставили на аукцион территорию бывшей воинской части на 540 млн рублей

В Петербурге выставили на аукцион территорию бывшей воинской части на 540 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге выставили на продажу бывшую воинскую часть в Колпинском районе. Участок земли планируют продать на торгах. Стартовая цена - 540 миллионов рублей. Об этом 11 октября 2022 года пишет РБК-Петербург.

- Участок площадью 34,9 га располагается на берегу Невы в поселке Саперный. По данным карточки объекта, на его территории находятся 15 нежилых зданий в аварийном состоянии общей площадью 4 тысячи квадратных метров, - сообщает издание.

Отмечается, что участок бывшей воинской части не подойдет для общего пользования. Это значит, что строить на территории жилой комплекс или какую-либо коммерческую недвижимость нельзя. Таким образом, круг потенциальных покупателей очень узок.

Торги назначены на 18 ноября.