Новую меру поддержки семьям мобилизованных создали в Ленинградской области

Новую меру поддержку семьям мобилизованных создали в Ленинградской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал новую меру поддержки для семей мобилизованных. Она будет направлена на детей бойцов, которые получают образование в вузах и колледжах. Об этом 11 октября 2022 года сообщили в администрации 47-го региона.

- Александр Дрозденко анонсировал еще одну меру поддержки семьям мобилизованных. Детям мобилизованных, учащихся в техникумах, колледжах и вузах, будет выплачиваться губернаторская стипендия, - рассказали в областной администрации.

Размер стипендии пока что власти не обозначили. Как часто она будет выплачиваться, тоже еще не уточнили.

Напомним, что ранее в Ленобласти уже ввели ряд мер для поддержки семей мобилизованных. В частности: денежная компенсация за коммунальные услуги, бесплатный проезд для детей и многое другое.