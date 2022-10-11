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Происшествия11 октября 2022 12:21

Начальника почты осудили за массовую кражу пособий и пенсий в Петербурге

Женщина успела украсть больше 800 тысяч рублей
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Женщина подделывала подписи ради денег

Женщина подделывала подписи ради денег

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего начальника почты Петроградского района Петербурга осудили на 4 года и 6 месяцев за кражу пособий и пенсий. Свою преступную схему женщина проворачивала не один год. С 2017 по 2019 годы она подделывала платежные документы от имени хозяев выплат, которые не приходили за деньгами.

- Женщина делала отметки в журнале о том, что пенсия или пособие выданы, ставя подписи за граждан. В результате были украдены деньги 21 потерпевшего на общую сумму 848 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Согласно решению суда, бывшую начальницу почты ждут 4 года и 6 месяцев лишения свободы. С нее также будет взыскана сумма причиненного ущерба.