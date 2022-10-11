Фашисты более 900 раз бомбили и обстреливали Ленинград во время блокады

Ленинград бомбили и обстреливали более 900 раз во время блокады Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 11 октября 2022 года проходит очередное судебное заседание о признании блокады Ленинграда геноцидом. На суде свой доклад представил директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев. Он рассказал, что за время оккупации фашисты практически ежедневно бомбили город.

- В течение блокады не менее 900 раз бомбили и обстреливали город, - рассказал эксперт.

Также Иринчев рассказал, что в первый налет город был засыпан ковром из зажигательных бомб, возникло более 200 пожаров. Во время второго налета на Ленинград сбрасывали фугасные бомбы. Эксперт отметил, что это терроризирование мирного населения, так как снаряды падали буквально по всему городу. Помимо этого порт и Кировский завод обстреливали каждый день.

- Бомбили все районы города. Больше всего досталось центру. Жизнь города хотели парализовать. Зафиксировано большое количество попаданий в трамваи, что приводило к большому количеству жертв. Были попадания в больницы, школы, детские сады, 10 попаданий в Эрмитаж, три близких разрыва рядом с Русским музеем, - отметил специалист.