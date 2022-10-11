ЗВО объяснили появление странных следов в небе над Петербургом

В ЗВО заявили, что белые следы в небе над Петербургом не связаны с работой ПВО Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 10 октября 2022 года жители Санкт-Петербурга заметили в небе над городом странные следы. Это были две жирные белые полосы, идущие крест-накрест. Многие горожане решили, что это следы от работы комплекса мер по противовоздушной обороне. Однако, все оказалось совсем не так. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- В Пресс-службе Западного военного округа сделали заявление по этому поводу. Там опровергли, что белые следы как-то связаны с работой ПВО, - пишет издание.

Примечательно, что это был уже второй случай за день, когда в небе над Петербургом появлялись странные следы. Рано утром горожане заметили гигантское странное облако, напоминавшее приведение. Выяснилось, что 10 октября с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена ракета-носитель «Союз-2» с космическим аппаратом.