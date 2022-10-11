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Авто11 октября 2022 14:22

На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд из-за строительства путепровода

Движение транспорта закроют в ночь с 15 на 16 октября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Развязку КАД с Парашютной улицей частично перекроют из-за строительства путепровода. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Развязку КАД с Парашютной улицей частично перекроют из-за строительства путепровода. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Полное перекрытие движения по развязке КАД с Парашютной улицей анонсировали в Управлении федеральных автодорог «Северо-Запад». Именно эта организация ответственна за петербургскую кольцевую.

- В ночь с 15 на 16 октября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Парашютную улицу, - сообщает пресс-служба УПРДОРа.

Причиной ограничений станут работы по строительству путепровода над проезжей частью КАДа. Строителям необходимо смонтировать часть будущего пролета конструкции. Сам пролет весит 50 тонн, для его подъема пригонят огромный автокран.

Работы продлятся всю ночь, а проезд будет закрыт с 23:00 до 6:00.